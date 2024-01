Ilary Blasi ha davvero preso “solo un caffè” con Cristiano Iovino? A quanto pare no. L’imprenditore e personal trainer ha finalmente rotto il silenzio, parlando di una “frequentazione intima”, che è andata ben oltre un espresso.

Intervistato da Il Messaggero, Cristiano Iovino ha vuotato il sacco su Ilary Blasi. Mentre l’ex signora Totti sostiene di averlo incontrato “solo per un caffè“, lui parla di “frequentazione intima“. Questa confessione potrebbe creare qualche problemino alla conduttrice, specialmente nella causa di separazione con il Capitano. Ha dichiarato:

“Avrei voluto continuare a non parlare dell’argomento, ci tengo alla mia privacy, ma sono stato tirato costantemente in ballo, con il documentario Unica e a breve anche con un libro. Dietro consiglio dei miei legali ho deciso per una volta di parlare io, anche per evitare strumentalizzazioni e chiudere la questione. Io e Ilary ci siamo conosciuti a fine 2020 attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per vederci di persona a una mostra di Banksy che facevano in centro a Roma. Dove ci vedevamo? Principalmente a casa mia, qualche volta in negozio da Alessia ai Parioli. C’era timore (di essere visti, ndr) da entrambe le parti, non volevo finire al centro di un caso mediatico ma qualcosa è andato storto”.