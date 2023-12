Ilary Blasi e Cristian Iovino, le indiscrezioni: "Sono venuti qui molte volte"

Ilary Blasi ha svelato all’interno del suo docufilm, Unica, che la causa scatenante del suo addio a Francesco Totti sarebbe stato un “caffè” da lei preso con un misterioso ragazzo (e in compagnia di una sua amica). Secondo alcune indiscrezioni però tra i due ci sarebbe stato più che un caffè.

Ilary Blasi: il caffè con Cristiano Iovino

Secondo i rumors in circolazione l’uomo del misterioso caffè menzionato da Ilary Blasi in Unica sarebbe il personal trainer Cristiano Iovino e, sempre secondo indiscrezioni, i due sarebbero stati avvistati insieme in più di un’occasione. La conduttrice al momento non ha confermato né smentito le indiscrezioni in circolazione e, in merito alla vicenda, si era limitata a dire: “Abbiamo fatto un po’ le cretine. Questo ragazzo faceva una vita particolare e ci incuriosiva ma lo abbiamo visto solo per 40 minuti a casa sua, che era vicina alla stazione dalla quale avremmo dovuto prendere il treno”.

Sulla questione al momento non sono emersi ulteriori dettagli e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se la conduttrice tornerà a parlare pubblicamente dei rumors in circolazione. Al momento tra lei e l’ex marito la possibilità di un riavvicinamento sembra da escludersi.