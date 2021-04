Cristiano Malgioglio racconta la sua malattia a Domenica In: “Mi sento miracolato”

Cristiano Malgioglio parla della malattia che lo ha riguardato da vicino qualche anno fa. Poi la battaglia e la vittoria sul male.

Nel corso della puntanta di Pasqua di Domenica In, la padrona di casa Mara Venier ha intervistato il suo amico Cristiano Malgioglio che con lei si è molto aperto arrivando a parlare anche di una malattia che lo ha riguardato da vicino qualche anno fa.

Si trattava di un melanoma, come comunicato dallo stesso cantante, un male che lo ha molto spaventato ma che ammette di essere riuscito a sconfiggere con l’aiuto fondamentale dei medici che lo hanno preso in cura.

Cristiano Malgioglio racconta la sua malattia

“Avevo una sofferenza dentro di me – ha detto Malgioglio – Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo.

Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza”. L’artista ha inoltre dichiarato di essersi sentito una persona molto fortunata, un vero e proprio miracolato. Proprio negli anni della sua malattia il cantante ammette di aver ritrovato la fede per rinfrancare il proprio spirito e di essersi completamente affidato ai medici per la sua salute.

Nel corso della puntata c’è stata anche una sorpresa per Malgioglio, una cartolina del suo fidanzato confinato in Turchia a causa della pandemia e che lo stesso cantante non vede da un anno.

“Non vedo l’ora di rivedere il tramonto sul Bosforo insieme a te. Ti aspetto”, si legge nel corpo della missiva.