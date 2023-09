Cristiano Malgioglio è tornato sulla lite con Elettra Lamborghini e ha raccontato la sua verità. Il paroliere ha sbugiardato la cantante di Musica e il resto scompare, mettendo fine alla polemica sul Padova Pride Village.

Sabato scorso al Padova Pride Village c’è stata una lite dietro le quinte tra Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini. A rendere pubblica la discussione è stato Dagospia, ma la cantante di Musica e il resto scompare si è sbrigata a smentire la news. Il paroliere, però, l’ha sbugiardata e ha raccontato tutta la verità.

Ospite di Radio Deejay, Cristiano Malgioglio ha raccontato:

“Sono partito per fare questo spettacolo al Pride a Padova e poi c’era una folla immensa stupenda ed è stato un grandissimo successo. Se erano lì per Elettra? Non lo so, come siete cattivi. A un certo punto mettono delle transenne, delle cose così, buttano fuori questi ragazzi che lavorano e si dovevano vestire per lo spettacolo. Era arrivata Elettra Lamborghini, la conoscevo già. A un certo punto arriva il suo agente e mi fa: ‘Senti, mi dovresti fare un favore, ti prego, ti scongiuro dimmi di sì’. Io gli dico ‘ma che ti dico di sì se non so la domanda che mi farai?! Te lo dico dopo allora’.

La cosa che mi ha fatto impazzire è che mi fa: ‘No perché lei ha un aereo privato e deve partire ti prego ti scongiuro altrimenti lei se ne va via’. E io ho detto ‘perché non se ne va via? Qual è il problema?’”.