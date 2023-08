Malgioglio prende in giro Arisa: intervengono Pieraccioni e Panariello

Malgioglio prende in giro Arisa: Pieraccioni e Panariello non resistono alla tentazione e replicano a tono.

Continua a riscuotere successo l’annuncio matrimoniale di Arisa. Dopo le accuse dell’ex fidanzato Andrea Di Carlo, Rosalba Pippa è stata presa in giro da Cristiano Malgioglio. Il paroliere ha voluto seguire le sue orme e ha scritto sui social un appello volto a trovare marito. E’ bene sottolineare che la Zia Malgy e Arisa sono molto amici, per cui non c’era nessuna brutta intenzione alla base del suo post Instagram.

L’annuncio di Cristiano Malgioglio

Malgioglio ha scritto:

“Sono alla disperata ricerca di un marito di età compresa dai 48 ai 49 anni. Piacente, un po’ ricco, belloccio a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo. Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di una DIVA, indiscussa, solare, gioiosa, smaniosa, simpatica, perfetta e un po’ rompi… Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore. Vietato russare. Esclusi perditempo”.

Malgioglio attira l’attenzione di Pieraccioni e Panariello

In molti hanno risposto all’appello di Malgioglio, ma ad attirare maggiore attenzione sono stati i commenti di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Il primo ha scritto:

“Fammi uno sgondo sull’edà e sono tutto duo”.

L’altro, invece, ha esclamato:

“Senti Garlo Gondi”.

Mentre Pieraccioni ha chiesto uno sconto sull’età, Panariello gli ha suggerito di sentire Carlo Conti. Ovviamente, i commenti sono stati scritti con il linguaggio di Malgioglio.