Andrea Di Carlo ha replicato all’ex fidanzata Arisa con parole al vetriolo. Il manager dei Vip ha parlato della sessualità di Rosalba Pippa e ha fatto intendere di essere in possesso di informazioni scottanti.

Andrea Di Carlo replica ad Arisa

Qualche giorno fa, Arisa ha condiviso sui social una specie di appello matrimoniale. Rosalba Pippa ha riscosso grande successo, ma l’ex fidanzato Andrea Di Carlo non ha apprezzato le sue parole. La cantante non ha fatto il suo nome, ma il manager dei Vip si è sentito comunque tirato in ballo.

Le parole al vetriolo di Andrea Di Carlo

Via social, Andrea ha condiviso le parole di Arisa e lo scambio di battute con Madame e ha scritto:

“Lei lo cerca alfa ma siamo sicuri che a lei piace l’organo sessuale maschile? Mah. Se potessi parlare e dire quello che ho visto. Bocca mia taci”.

Di Carlo sostiene che Arisa non sia eterosessuale. Non solo, ha fatto chiaramente capire di essere in possesso di informazioni scottanti.

Cosa ha scritto Arisa?

Andrea Di Carlo si è sentito chiamato in causa anche se Arisa non l’ha nominato, come mai? In attesa di sapere perché si è infastidito così tanto, ricordiamo l’annuncio matrimoniale di Rosalba Pippa: