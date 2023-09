Elettra Lamborghini si è scagliata contro Cristiano Malgioglio per quanto accaduto dietro le quinte del Padova Pride. La cantante e il paroliere, a quanto pare, hanno battibeccato tramite il manager di lei.

Dietro le quinte del Padova Pride, Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio hanno davvero discusso? Secondo Dagospia, l’agente della cantante avrebbe chiesto al paroliere di esibirsi prima di lui perché aveva un aereo privato ad aspettarla. Malgy, neanche a dirlo, non avrebbe accettato il cambio e si sarebbe mostrato molto infastidito. A distanza di qualche giorno, Elettra ha rotto il silenzio e ha spiegato quanto accaduto.

Con una serie di Instagram Stories, la Lamborghini ha spiegato:

“Ultimamente sui social leggo un sacco di notizie riguardanti me di cui francamente non ne so niente. Non smentisco perché sono stanca di smentire tutto, tanto ho capito che il gioco è un acchiappa click dei social. (…) Il mio show è stato concordato prima delle 11 di sera. Quest’anno ho deciso di fare concerti solo miei e apparizioni in solamente altri tre posti, di 40 minuti. Non reggo più orari come l’una, quindi era stato deciso per le 11. Non avevo nessun aereo privato da prendere, niente di tutto ciò, il giorno dopo avevo un impegno molto importante. Se canti da due ore, forse c’è qualcosa che non va. L’orario va rispettato. Ho aspettato per il pubblico, adesso devo leggere queste cose, baruffe da bambini di cinque anni. Se vuoi chiamami. Non ascoltate queste ca**ate”.