Cristiano Ronaldo e Georgina in crisi: l'indiscrezione

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in procinto di affrontare il loro trasferimento in Arabia Saudita e, secondo indiscrezioni, la coppia sarebbe in crisi.

Ronaldo e Georgina in crisi

Secondo i rumor circolati in rete i rapporti tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non sarebbero tutti rose e fiori come i due vorrebbero far credere. Nonostante la coppia continui a mostrarsi unita e affiatata via social, secondo i rumor in circolazione i due starebbero vivendo vite separate e presto potrebbero annunciare la loro separazione. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti tra i fan della coppia sperano di saperne presto di più.

Ronaldo e Georgina: il lutto

I problemi per la coppia potrebbero essere iniziati dopo lo scorso aprile, mese in cui i due hanno avuto la loro quinta figlia ma hanno perso il suo gemello, morto durante il parto. Ronaldo e Georgina non hanno fatto segreto di aver vissuto con enorme dolore la scomparsa del bambino e di aver impiegato mesi prima di riuscire a parlarne. Dopo l’accaduto la coppia si è chiusa nel massimo riserbo e attraverso un comunicato ufficiale i due avevano chiesto di rispettare la loro privacy in un momento così difficile.

“Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità”, avevano dichiarato i due attraverso i social.