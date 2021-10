Cristiano Ronaldo: il regalo da 124 mila euro del calciatore che sorprende la compagna Georgina

Il commento di Georgina Rodriguez è assai esplicativo. La compagna di Cristiano Ronaldo si è di fatto detta senza parole in merito all’ultimo regalo fattole dal bomber portoghese, ossia un portagioielli dal valore commerciale di ben 124 mila euro. La modella e influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui mostra tale oggetto in tutta la sua maestosità.

Georgina entusiasta del portagioielli di superlusso

Dalla foto si evince come il monumentale portagioielli appaia ancora vuoto, evidente preludio ai tanti gioielli che la donna già possiede e che presumibilmente ancora riceverà. Compaiono peraltro in esso anche delle mini valigie, utili per i viaggi che la popolare coppia farà, come di frequente, in giro per il mondo.

😍 ¡QUIÉN FUERA GEORGINA! 🥰 @Cristiano es un hombre muy detallista con su pareja, a quien sorprendió con un lujoso regalo que dejó sin palabras a la modelo 🎥 Te contamos lo que le envió ➡️ https://t.co/eraiBOZYfc pic.twitter.com/l1mr6FthdO — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 15, 2021

Questo non è tuttavia l’unico regalo altamente costoso della coppia. L’attaccante del Manchester Utd si è infatti concesso anche una fiammante Bugatti Centodiceci del valore di 10 milioni di euro, in edizione limitata e pronta per il 2022. Della vettura, già definita un’opera d’arte, sono stati prodotti solo dieci modelli in tutto il globo.