Cristina D'Avena, la confessione della sorella Clarissa: "Per me è stata come una mamma"

Cristina D'Avena, la confessione della sorella Clarissa: "Per me è stata com...

Cristina D'Avena, la confessione della sorella Clarissa: "Per me è stata com...

Cristina D'Avena, la confessione della sorella Clarissa: "Per me è stata com...

Cristina D’Avena e sua sorella Clarissa sono praticamente due gocce d’acqua e a Verissimo le due hanno svelato alcuni retroscena sul loro speciale rapporto.

Cristina D’Avena: la sorella

Cristina D’Avena e sua sorella Clarissa (che lavora come sua addetta stampa e assistente) sono più unite che mai e per la prima volta la sorella minore della celebre cantante è stata ospite insieme a lei a Verissimo, dove ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto. Clarissa – che ha 10 in meno della cantante – ha confessato alcuni dei pregi e dei difetti della sorella e ha anche affermato che per lei Cristina sarebbe stata come una sorta di seconda madre:

“È sempre stata una mamma, per me.

Se penso al primo giorno di scuola, ho impressa la sua faccia all’entrata e all’uscita. Il suo successo è arrivato nel mio passaggio dalle elementari alle medie: i compagni mi chiedevano l’autografo, lei mi regalava le cartelle di Five e io le distribuivo alle mie amiche”, ha ammesso, e ancora: “Lei è ritardataria, pigra, ma a livelli… Pregi? Sempre sorridente e positiva, lei è nata con il sorriso. E poi è molto protettiva”.

In tanti tra i fan hanno trovato che le due siano praticamente identiche come gocce d’acqua e infatti sui social in molti si sono complimentati per la bellezza delle due sorelle.

A Verissimo Cristina D’Avena, che è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, ha anche rivelato di avere un compagno ma ha preferito non farne il nome. In tanti tra i fan della celebre voce italiana sono curioosi di saperne di più.