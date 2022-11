Verissimo intervista Cristina D'Avena: il compagno, la sorella e Marco Bellavia

Cristina D’Avena festeggia quarant’anni di carriera, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Voce delle sigle dei cartoni animati più amati degli italiani, è stata la fatina rock da più di 200 album e oltre 800 brani cantati.

La sorpresa in studio della sorella Clarissa

La sorella minore di cui la cantante ammette di essere stata gelosa da piccola, racconta a Verissimo molte sfaccettature del carattere e della vita di Cristina. La definisce ritardataria e pigra, ma sempre sorridente e positiva. Clarissa lamenta (per gioco) il fatto che Cristina non prenda né aereo né treno, e che sia lei molto spesso a farle da autista e a scarrozzarla in giro per l’Italia.

E poi, una scoperta divertentissima: forse per via della gelosia suddetta, da piccola Cristina canticchiava la musica di Profondo rosso alla sorella, per farla piangere. Le due sorelle scoppiano a ridere nel ricordarlo.

A festeggiare Cristina anche Marco Bellavia

Storici protagonisti di Kiss me Licia, si ritrovano nello studio di Verissimo dopo tanto e sembra che per loro e per il loro rapporto il tempo non sia mai passato. Complici ora come allora, ricordano insieme i loro successi. Ultima timida confessione prima del video di auguri per la carriera – sopresa di Silvia e di molto suoi amici e colleghi –, quella sulla vita sentimentale.

Cristina ha un compagno, con cui ammette di stare benissimo. Vivono anche loro, come tutti, momenti di alti e di bassi ma sempre legati da una forte complicità di fondo.