Garrison a Verissimo: dal primo amore alla relazione con una donna. L'ex prof di Amici si racconta senza filtri.

Ospite di Verissimo, Garrison Rochelle si è raccontato a Silvia Toffanin. Nella sua esistenza l’amore è sempre stato al primo posto: non solo nei confronti degli uomini che ha avuto, ma anche nei riguardi di sua madre, dei colleghi e di tutte le persone meritevoli che ha incontrato sul suo cammino.

Garrison a Verissimo: l’amore

Anche se non è prof di Amici da qualche tempo, Garrison Rochelle è rimasto nel cuore dei telespettatori. Ospite di Verissimo, il ballerino e coreografo ha parlato della sua vita: dall’amore al lavoro, passando per gli affetti più cari. Ha capito di essere omosessuale da giovane, ma non è stato un problema. Ha raccontato:

“Non ho mai avuto problemi di bullismo. Ho accettato quando avevo 19 anni, per la prima volta mi sono innamorato di un uomo. Quando ho capito questa cosa mi sono detto, ok dai, un problema in meno“.

Garrison ha avuto anche un amore femminile e, strano ma vero, è stato l’unico a non essere troppo accettato da sua madre.

Garrison: la storia con una donna

L’ex prof di Amici ha raccontato:

“Durante l’università mi sono innamorato di una donna. Bellissima, bravissima, simpatica, cognome messicano. Viviamo insieme, mi viene a trovare la mamma spesso, la trattava malissimo. Lei non voleva sapere di questa donna. Invece, tutti i miei fidanzati sono diventati come figli per lei”.

Garrison ha avuto quattro storie importanti e diverse avventure. Ha sofferto moltissimo per amore, tanto che Maria De Filippi ha assitito ad alcune delle sue crisi.

Oggi Garrison è single

L’ex prof di Amici, parlando dell’amore tra ieri e oggi, ha dichiarato: