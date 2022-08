Cristina Marino: la moglie di Luca Argentero in bikini su Instagram

Cristina Marino si è scattata una foto in bikini assieme a Luca Argentero: l'immagine postata su Instagram.

Luca Argentero ha recentemente proposto su Instagram un selfie di lui assieme alla moglie Cristina Marino. L’attrice appare bellissima nella foto con un bikini nero a pois. I due attori stanno vivendo vacanze meravigliosa in Sicilia e stanno soggiornando in una delle strutture più lussuose dell’isola, in una villa privata.

Tra coccole e tanto amore, Luca e Cristina hanno dedicato un po’ di tempo ai follower condividendo con loro alcune foto della località in cui stanno soggiornando. I due coniugi sembrano voler mostrare a tutti quanto sono innamorati e felici.

Cristina Marino: la vacanza con Luca Argentero

Proseguono le vacanze estive per Luca Argentero e Cristina Marino. I due si trovano in Sicilia, più precisamente nel Rocco Forte Private Villas, un resort da 4mila euro a notte, con tanto di piscina e vista stupenda sul Mar Mediterraneo.

Ovviamente, Luca e Cristina si trovano in vacanza con la loro figlioletta di 2 anni.

Amanti della privacy

Luca Argentero e Cristina Marino condividono lo stesso pensiero riguardo la privacy della loro piccola, che deve essere salvaguardata. La bimba infatti appare in alcuni scatti, ma sempre di spalle. A proposito di privacy, si ricorda come qualche settimana fa, mentre era in vacanza a Forte dei Marmi, Luca abbia perso la pazienza con alcuni paparazzi troppo insistenti, che volevano (pare) immortalare la figlioletta in qualche scatto.