Cristina Marino contro una maestra: "Allucinata, mi fa orrore"

Attraverso i social l’attrice Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, si è sfogata per un episodio a cui le è capitato di assistere mentre si trovava allo zoo con sua figlia.

Cristina Marino: lo sfogo via social

Attraverso le sue stories via social Cristina Marino si è scagliata contro una maestra che, a suo dire, avrebbe spinto un bambino (costringendolo a rimettersi in fila) mentre si trovava allo zoo. L’attrice ha anche affermato che avrebbe provato a dire qualcosa alla donna che, per tutta risposta, le avrebbe risposto a suon di parolacce, incurante della presenza di alcuni bambini.

“Ho bisogno di condividere al volo perché ho un nervoso. Sono allo zoo con Nina, ci sono 200 bambini in gita e ho appena visto una maestra che spingeva un bambino per rimetterlo in fila. Mi sono avvicinata per dirle che era agghiacciante come si stava relazionando al bambino e mi ha risposto che dovevo farmi i ca*** miei, usando la parola ca*** davanti ai bambini”, ha tuonato la moglie di Argentero dopo quanto accaduto.

Lei e l’attore hanno avuto insieme due figli: la piccola Nina Speranza (nata nel 2020) e Noè Roberto (nato alcuni mesi fa). La vicenda avrà ulteriori sviluppi?