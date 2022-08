Cristina Marino rifiuta l'aiuto economico di Luca Argentero: come mai ha fatto questa scelta?

Cristina Marino ha rifiutato l’aiuto economico del marito Luca Argentero. L’attrice e imprenditrice, a quanto pare, preferisce mantenere separata la vita privata da quella professionale.

Intervistata dal settimanale F, Cristina Marino ha parlato del suo lavoro da imprenditrice.

Da circa sei anni, l’attrice ha lanciato il sito di fitness Befancyfit, che ad oggi conta parecchi seguaci. E’ lei ad occuparsi di tutto, seguendo gli iscritti e dando loro consigli preziosi per mantenersi in forma. Cristina non ha nascosto che, qualche volta, le capita di mandare email anche a notte fonda. Il sito è una sua creatura, motivo che la spinge a prendersene cura come se fosse un altro figlio.

Proprio per questo, forse, ha rifiutato l’aiuto economico che le ha offerto il marito Luca Argentero.

Le parole di Cristina Marino

La Marino ha raccontato:

“A oggi più di 6mila utenti seguono il mio programma di allenamento, lo dico con umiltà, è un numero che non avevo contemplato. In tanti mi scrivono dicendo che la mia piattaforma gli ha cambiato la vita, mi ringraziano e questo mi dà la forza di mandare mail anche a mezzanotte. Non c’è nulla che non sia deciso da me in Befancyfit. È la mia società, ci sono la mia faccia e il mio nome. Luca vorrebbe contribuire, investire, ma preferisco di no. Nelle vesti di imprenditrice posso essere fastidiosa, ho modi veloci che sembrano bruschi”.

Cristina ha le idee chiare.

E’ contenta di quello che ha costruito con Befancyfit e non vuole interferenze.

Cristina e Luca: uniti nella vita privata, separati in quella professionale

Luca Argentero e Cristina Marino si sono conosciuti nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi. E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine, che nel 2020 li ha visti diventare genitori della primogenita Nina Speranza. Le nozze, ovviamente super blindate, sono andate in scena in Umbria, dove la coppia vive da tempo.

Mentre sul versante privato sono più uniti che mai, su quello lavorativo preferiscono seguire strade separate. Forse è proprio questo il motivo per cui sono ancora più innamorati l’uno dell’altra.