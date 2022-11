L’ex suora Cristina Scuccia è stata di nuovo ospite a Verissimo dove ha parlato della sua nuova vita e del suo desiderio di maternità.

Cristina Scuccia: la confessione

Dopo l’attenzione attirata su di sé grazie alla sua ultima intervista a Verissimo Cristina Scuccia è stata nuovamente ospite del programma, dove è tornata a parlare più dettagliatamente del suo addio alla vita consacrata e delle scelte fatte finora (e che l’hanno portata a lavorare come camiera in Spagna). L’ex suora ha anche risposto ad alcune domande di Silvia Toffanin in merito all’amore e al desiderio di maternità, e ha confessato che al momento sarebbe single: “Oddio, è un’idea un po’ nuova.

Sinceramente mi fai una domanda alla quale non sono preparata, anche se un senso di maternità c’era e continua ad esserci. Se mai un giorno arriverà perché no, mi hai presa un po’ alla sprovvista perché al momento non penso all’amore figuriamoci a diventare madre. Sono in modalità step by step”.

In tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua nuova vita e sono impazienti di sapere se prenderà di nuovo parte a qualche programma tv (o magari a un reality show).

Cristina Scuccia: la nuova vita

A Verissimo Cristina Scuccia ha confessato che avrebbe abbracciato la sua nuova vita dopo un periodo molto difficile e delicato. “Mi sento come se mi fossi tolta un peso di dosso. Avevo paura che qualcuno mi riconoscesse e che io dovessi dare delle spiegazioni per quello che stavo vivendo. Anche se in realtà lavorando con delle persone qualcuno provava a capire chi fossi io e se fossi veramente quella.

Perché poi mi hanno confermato: “Ti cercavano ovunque e non ci uscivano altre foto””, ha affermato. Oggi l’ex suora ha smesso di nascondersi e sembra aver finalmente trovato la serenità.