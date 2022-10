Crollata l’aula magna dell’università di Cagliari: i vigili del fuoco sono sul posto

L’aula magna dell’università di Cagliari è crollata: i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo. Non è noto se vi siano persone coinvolte.

🔴 #Cagliari, in corso dalle 21.55 un intervento dei #vigilidelfuoco per il crollo dell’aula magna nell’università in via Trentino. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte, sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità [#18ottobre 23:00] pic.twitter.com/8ELNGHIUfJ

