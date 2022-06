Crollata la tettoia del palco allestito per il concerto di Elisa a Bassano: a seguito del drammatico evento, sono stati segnalati due feriti.

Crollata la tettoia del palco allestito per il concerto di Elisa a Bassano: due feriti

La tettoia del palco allestito a Bassano del Grappa per il concerto di Elisa in programma il 28 giugno al Parco Ragazzi del ’99 è improvvisamente crollata. Il cedimento ha avuto luogo poco dopo le ore 13:00 di lunedì 27 giugno. In seguito all’incidente, è stato segnalato che due persone sono rimaste ferite. Sul posto, si sono prontamente recati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stato riferito che la tettoia già montata sul palco si è inclinata di 45° compromettendo la stabilità della struttura. I vigili del fuoco del distaccamento locale di Bassano del Grappa, dopo aver raggiunto il luogo destinato al concerto, hanno rapidamente provveduto a mettere in sicurezza l’area impedendone l’accesso tramite la disposizione di transenne.

Per quanto riguarda i due feriti, invece, le vittime non risultano essere in gravi condizioni e sono stati soccorsi dal personale del Suem.

Sul sito, inoltre, erano presenti anche gli uomini dello Spisal, la polizia di Stato e i carabinieri. Intanto, le autogrùstanno provvedendo alla rimozione del tetto.

Concerto rinviato: la comunicazione su Instagram di Elisa

In seguito al crollo della tettoia, nella serata di lunedì 27 giugno, Elisa ha postato tra le sue Instagram Stories uno screen con il quale ha comunicato il rinvio del concerto.

Nello specifico, è possibile leggere quanto segue: