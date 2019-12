Un ragazzo di 12 anni ha avuto il sangue freddo di riuscire a sventare una rapina, facendo fuggire dei ladri che erano entrati in casa sua a Lecco.

Gesto eroico per un ragazzo 12enne di Merate, in provincia di Lecco, che riuscendo a chiamare tempestivamente la madre ha impedito che dei ladri svaligiassero casa sua. L’episodio è avvenuto lo scorso 19 novembre ma soltanto in questi giorni la notizia è trapelata sulla stampa locale, che si è profusa in elogi per il coraggioso ragazzino. Il 12enne era infatti rimasto da solo in casa, inducendo così i malviventi a tentare una rapina che si è rivelata più difficile del previsto.

Ladri irrompono in casa a Lecco

Il giovane stava aspettando che la madre rientrasse a casa, dopo che era da poco uscita per andare e prendere il fratello minore all’asilo, quando improvvisamente ha udito i suoni di qualcuno che tentava di sfondare la finestra per entrare nell’abitazione.

A quel punto il ragazzino ha avuto la prontezza di riflessi di afferrare il cellulare e chiudersi in bagno.

Da qui ha poi chiamato la madre, avvertendola dei ladri e di rientrare subito a casa. Immediatamente la donna si è precipitata con l’auto nel vialetto d’ingresso della villetta iniziando a suonare il clacson in maniera insistente. Accortisi del rumore, i ladri hanno preferito desistere nella rapina abbandonando in fretta e furia l’abitazione.





Numerose rapine nella zona

L’episodio avvenuto lo scorso 19 novembre è soltanto l’ultimo di una serie di numerosi assalti alle abitazioni che da tempo si susseguono nella zona della Brianza lecchese. I residenti affermano di essere ormai esasperati dalle continue rapine compiute da malviventi e che sembrano essere aumentate in concomitanza con l’avvicinarsi delle festività natalizie. I ladri infatti approfitterebbero dell’assenza dei proprietari di casa per svaligiare le loro abitazioni.