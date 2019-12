È caccia al fruttivendolo truffa anziani nel comune di Casalbordino. Il comune abruzzese ha allertato la cittadinanza su Facebook.

Frutta e verdura in cambio di banconote false. Questa la truffa architettata da un fruttivendolo ambulante ai danni di alcuni anziani di diversi comuni dell’Abruzzo. Una delle vittime, resasi conto del raggiro, ha denunciato la truffa ai Carabinieri che hanno immediatamente iniziato a cercare il responsabile.





Fruttivendolo truffa anziani a Casalbordino

La caccia al fruttivendolo truffatore non sarà facile perché l’uomo da giorni continua a spostarsi da una località all’altra, approfittando dell’ingenuità di alcuni anziani per riproporre la truffa a oltranza. Il commerciante si sposta infatti con lo stesso furgoncino, usato poi per mettere in vendita la frutta e la verdura.

Nel frattempo il comune di Casalbordino ha allarmato i cittadini delle possibili truffe attraverso Facebook. Nel post, pubblicato il 5 dicembre sulla pagina ufficiale del comune abruzzese, si invitano soprattutto gli anziani a prestare particolare attenzione.

Non solo al fruttivendolo truffatore ma anche a chiunque usi una scusa per entrare nelle abitazioni dei cittadini.

“Ci avvisano che stanno andando in giro 2 persone con l’obiettivo di introdursi nelle case delle persone anziane, facendo loro credere che un proprio familiare sia in difficoltà o che abbia avuto un incidente e per questo chiedono soldi!”. Questo il post con cui comune di Casalbordino ha deciso di avvisare gli abitanti del comune. Nei commenti al post qualcuno punta il dito anche contro il fruttivendolo truffa anziani, che starebbe continuando a girare indisturbato con il proprio furgone.

Solo qualche giorno prima di questa notizia, il 4 dicembre, è esploso il caso della truffa ai danni di Poste Italiane. La truffa in questo caso avveniva tramite la ricezione di un sms che invitava i clienti ad aggiornare i dati nel nuovo sistema Psd 2, per evitare il blocco delle utenze postali.