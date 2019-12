Un giovane di 24 anni è morto dopo essere stato travolto da un ubriaco alla guida. Il conducente è stato fermato dai carabinieri.

Tragedia nella notte a Buriasco, in provincia di Torino. Un uomo ubriaco alla guida ha travolto e falciato un gruppo di amici che stava camminando per strada uccidendo uno di loro. Il conducente del veicolo, poi sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo ed è quindi stato subito fermato dalle forze dell’ordine. A perdere la vita sarebbe un 23enne di Pancalieri, mentre un altro giovane, un 21enne, è rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ubriaco alla guida uccide un giovane

Tutto è accaduto nel giro di pochi istanti. Un’auto ha letteralmente falciato un gruppo di amici che stava passeggiando uccidendo uno di loro: per lui i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili: è morto sul colpo. Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte, sulla strada provinciale 129: a bordo della Grande Punto è risultato esserci un 41enne in stato di ebrezza alcolica.

Dopo i controlli di routine l’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.





Indagini in corso

A seguito dell’impatto è immediatamente scattata la macchina dei soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati da una chiamata al numero unico d’emergenza. Il testimone ha riferito di un incidente che aveva coinvolto due auto, ma giunti sul luogo i soccorritori si sono resi conto che si trattava di un gruppo di giovani travolti dal veicolo. Per uno di loro è stato chiaro sin da subito che non c’era più nulla da fare. Un altro giovane è stato invece trasferito all’ospedale di Pinerolo ma le sue condizioni non sarebbero gravi.