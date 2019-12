Dopo ore di angoscia e apprensione, anche Melania Peroni, scomparsa insieme alla già rinvenuta Nadia Bacchetti, è stata ritrovata.

Dopo il ritorno a casa di Nadia Bacchetti, anche l’amica Melania Peroni è stata ritrovata dopo quasi una settimana che delle due giovani non si avevano più tracce. Entrambe erano ospiti di una casa famiglia di Brescia e avrebbero deciso insieme di non andare a scuola per poi allontanarsi separatamente giovedì 19 dicembre 2019.

Ritrovata Melania Peroni

Dopo giorni di apprensione, la prima si era spontaneamente recata in buone condizioni di salute nell’abitazione della madre Tatiana, senza dire nulla su dove potesse trovarsi l’amica. L’incubo è finito anche per la famiglia di quest’ultima, quando nella giornata di martedì 24 dicembre 2019 la questura di Brescia ha formalizzato il suo ritrovamento. Costei aveva trovato rifugio presso la casa di alcuni parenti e, sotto le pressioni delle forze dell’ordine, sarebbe poi uscita allo scoperto.

Agli inquirenti resta ora da capire se la madre fosse al corrente di dove stesse la figlia.

Come per Nadia, anche nel caso di Melania si è trattato di un allontanamento volontario per motivi ancora imprecisati. La Questura ha comunque sottolineato la positività e la rapidità con cui si è risolta una vicenda che stava tenendo in apprensione i famigliari della ragazzina e l’intera città.

Entrambe le famiglie delle ragazzine potranno quindi festeggiare un Natale sereno, ben diverso dai giorni di angoscia vissuti quando di loro, nonostante le ricerche messe in campo, non si trovava nessuna traccia. Si tratta della fine di un incubo e di una storia a lieto fine, con uno spirito consono ai giorni natalizi.