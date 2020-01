Pietro Genovese, il ragazzo che ha travolto Gaia e Camilla in Corso Francia, è comparso davanti ai giudici per l'interrogatorio di garanzia.

Restano ancora moltissime le domande senza risposta e i dubbi sulla dinamica dell’incidente avvenuto in Corso Francia a Roma. Quello che è certo è che Gaia e Camilla, due migliori amiche di 16 anni hanno perso la vita nella notte nella zona della movida della Capitale. Giovedì 2 gennaio Pietro Genovese, il ragazzo agli arresti domiciliari accusato di duplice omicidio, è comparso davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. Il 20enne è assistito dall’avvocato Gianluca Tognozzi. “Non le ho viste, non ho visto nulla” aveva dichiarato Pietro in precedenza.

Nella giornata di venerdì 3 gennaio, invece, toccherà ai due amici che si trovavano in auto con il figlio del regista Genovese.





Interrogatorio Pietro Genovese

Uno dei primi quesiti che i giudici potrebbero porre a Pietro Genovese durante il suo interrogatorio di garanzia sarà la spiegazione della dinamica di quanto accaduto.

Infatti, rimane ancora un dubbio sulla velocità alla quale viaggiava l’auto del 20enne. Secondo i testimoni, il mezzo percorreva Corso Francia ad “alta velocità”, ma i due amici che erano a bordo riferiscono il contrario. Per loro, infatti, l’auto era appena ripartita al verde e dunque andava ancora a passo moderato.

Un secondo punto da chiarire è la dinamica dell’attraversamento delle due sedicenni. Le testimonianze, anche in questo caso, sono in contrasto tra loro e forse solo le telecamere di sicurezza potranno chiarire una volta per tutte il punto esatto dell’impatto. Il gip ritiene che il comportamento delle due vittime abbia concorso “alla causa del sinistro mortale”, ma i legali dei genitori credono che le ragazze abbiano iniziato l’attraversamento allo scattare del verde.

Infine, un ultimo punto sul quale faranno luce i giudici sarà lo stato nel quale Genovese si è messo alla guida: aveva un tasso alcolemico di 1,4. Nonostante fosse neopatentato, inoltre, sono emerse tracce di sostanze stupefacenti nel sangue.

Non è stato possibile, però, stabilire il momento esatto nel quale Pietro abbia consumato la droga: per questo motivo, non è stata applicata alcuna aggravante.