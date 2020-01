Aveva 4 anni il bimbo che è morto dopo essersi scontrato con il bob contro un albero a Sondrio: anche il fratellino di 2 anni è stato ricoverato.

Diego Lanfranchi, un bambino di 4 anni, era andato con la famiglia sulla neve a Valdidentro, in provincia di Sondrio. Mentre scendeva con il bob sulla neve, però, il piccolo si è scontrato contro un albero. Nonostante gli interventi immediati del personale medico del 118, il bambino di 4 anni è morto. L’incidente è avvenuto lo scorso sabato, ma le ferite e le lesioni riportate da Diego si sono rivelate fatali. Anche il fratellino minore di appena 2 anni era stato ricoverato in ospedale ma è stato dimesso.





Sondrio, bob contro albero

Doveva essere un bel pomeriggio con la famiglia sulla neve, ma si è rivelato una tragedia per un bambino di 4 anni. Diego Lanfranchi stava divertendosi insieme al fratellino a scendere con il bob lungo i pendii innevati: purtroppo, però, acquisendo una velocità troppo elevata il piccolo non è più riuscito a controllarlo e si è scontrato contro un albero.

L’impatto, secondo alcuni testimoni della scena, è stato violento. Sul posto si sono precipitati gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Bormio, che stanno effettuando anche le opportune indagini sul caso. Il piccolo è stato subito trasferito in ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elicottero del 118: le sue condizioni erano gravissime. Per il fratellino minore, invece, le condizioni erano meno serie. Il bimbo di due anni, infatti, sedeva dietro al fratello di 4 e probabilmente per lui l’urto si è attutito. Il più piccolo è stato dimesso dall’ospedale, mentre per Diego le lesioni si sono rivelate fatali.