Per un anno la donna ha tenuto nascosto il corpo del figlio disabile in casa per continuare a ritirare la sua pensione.

Una donna di Milano di 73 anni per un anno ha tenuto nascosto il corpo del figlio disabile in casa per intascare la sua pensione. È stata denunciata dalla polizia per truffa ai danni dello Stato e occultamento di cadavere.

Nasconde il corpo del figlio disabile in casa

Per un anno la donna ha infatti continuato a incassare la pensione di invalidità di 900 euro del figlio disabile, Vittorio, che nel frattempo era morto. Le indagini della polizia erano iniziate a maggio quando la polizia di Treviso è intervenuta su richiesta della figlia dell’anziana e sollecitata anche dall’amministratore del condominio. Entrando nella casa al civico 16 di via Castellana gli agenti hanno trovato la 73enne in stato confusionale e un’abitazione ridotta ad una discarica di rifiuti ed escrementi oltre al cadavere in stato di mummificazione del 50enne.

Nel frattempo le indagini della squadra mobile di Treviso, coordinate dal dirigente Claudio Di Paola, sono andate avanti.

E hanno portato alla luce un’altra drammatica verità. La donna, dopo la morte del figlio avvenuta probabilmente per cause naturali nel sonno aveva continuato a ritirare personalmente l’assegno di 900 euro usando un’apposita delega. L’assegno era stato concesso al figlio come pensione di invalidità. Complessivamente si calcola che la donna, adesso residente a Milano con la figlia, abbia ritirato ben 9mila euro senza averne ovviamente nessun diritto.

