Scomparso a Palermo Andrea Amato, un pensionato di 81 anni. Sul campo le forze dell'ordine e la protezione civile.

Non si hanno più notizie di Andrea Amato, un pensionato di 81 anni, residente a Carini, un comune in provincia di Palermo. L’uomo è scomparso Venerdì 17 Gennaio; i familiari hanno da subito allertato le forze dell’ordine che prontamente si sono mobilitate per rintracciare l’uomo scomparso. Tutto il paese si è stretto attorno alla famiglia e si è reso disponibile per rintracciare Andrea Amato.

Scomparso a Palermo Andrea Amato, è diabetico

A rendere ancora più urgenti le ricerche si unisce il fatto che il pensionato è diabetico e dunque necessita di cure mediche. Sul campo, oltre alle forze dell’ordine, si sono uniti anche molti volontari della Protezione Civile di Carini e Palermo. Per effettuare le ricerche sono stati impiegati anche i droni, dei piccoli aeromobili a pilotaggio remoto dotati di telecamere, che riescono a coprire velocemente un vasto territorio e raggiungere anche zone difficilmente raggiungibili dalle persone.

L’ultimo avvistamento

Andrea Amato sarebbe stato visto per l’ultima volta nel pomeriggio di Venerdì 17 Gennaio, attorno alle ore 15,30, in Via Passo D’Acqua.

Il pensionato si stava recando nel suo podere sito proprio su quella strada. Sembrerebbe essere giunta una telefonata ai familiari dell’uomo. Chiunque dovesse vederlo può segnalarlo telefonando ai numeri 338-8390780 e 392-4131037, oppure allertando le forze dell’ordine.