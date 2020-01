Maltrattati, presi a schiaffi e insultati: questo quanto dovevano subire i bambini dell'asilo di Formello da due insegnanti, ora arrestate.

Ennesimo caso di bimbi maltrattati all’asilo, questa volta a Formello, a nord di Roma. Due maestre sono state raggiunte da un provvedimento di arresto domiciliare per aver picchiato e offeso verbalmente i bambini nelle aule scolastiche.

Bimbi maltrattati all’asilo di Formello

A disporre l’arresto è stato il Giudice per le Indagini Preliminari di Tivoli Aldo Morgni, che ha dato l’ordine di esecuzione ai Carabinieri della Compagnia Roma Cassia. Stando alla ricostruzione del gip, due maestre avrebbero maltrattato numerosi alunni dando loro schiaffi e rendendosi responsabili di urla e offese contro di loro. Si tratterebbe di una serie di violenze fisiche e psicologiche che avrebbero poi condizionato la vita quotidiana e familiare dei bimbi loro affidati.

A dare inizio alle indagini delle autorità sono infatti state le segnalazioni di alcuni genitori, preoccupati per alcuni comportamenti dei loro figli.

Diversi di loro erano anche arrivati a replicare insulti e atteggiamenti visti a scuola. C’erano poi bambini che avevano paura a recarsi all’asilo e frequentare le lezioni, mostrando un evidente stato di stress.





Davanti a tutto ciò il procuratore di Tivoli Francesco Menditto ha dato il via alle indagini che hanno portato in pochi giorni a rendere concreti i sospetti. Le intercettazioni audio-video hanno infatti documentato in tempi brevissimi ciò che si temeva, ovvero l’utilizzo di metodi violenti e punizioni verso i bambini da parte in particolare di due insegnanti. Di qui la loro sospensione e la disposizione degli arresti domiciliari.