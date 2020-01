Una maestra impiegata in un asilo di Matera è accusata di maltrattamenti a danno di minori: avrebbe picchiato e offeso i suoi alunni.

Nuovo caso di maltrattamenti ai bambini dell’asilo, questa volta nella città di Matera. La Polizia ha documentato come ai piccoli alunni venissero inflitti schiaffi, minacce, urla e offese di ogni genere. Le autorità hanno accusato in particolare una maestra di 64 anni che rimarrà sospesa per 6 mesi.

Maltrattamenti all’asilo di Matera

Le indagini condotte dalle forze dell’ordine hanno portato alla luce violenze fisiche e verbali. I bambini dell’asilo in questione venivano offesi, minacciati e talvolta costretti a stare con la faccia verso il muro non senza essere colpiti più volte anche con schiaffi a due mani. Venivano poi urtati contro la cattedra con una bacchetta al grido di “ordine e disciplina”.

Vessazioni psico-fisiche che avrebbero avuto ripercussione anche sull’atteggiamento tenuto dai bimbi nelle proprie case.

Gli inquirenti hanno infatti evidenziato come spesso, quando i genitori si avvicinavano ai figli per baciarli o accarezzarli, questi istintivamente si proteggevano il viso con le mani, memori delle violenze ricevute all’asilo.





Accusata una maestra

Gli agenti hanno ipotizzato che la responsabile di tutto ciò sia una maestra di 64 anni. Nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminari ha dunque emesso un’ordinanza che le vieta di esercitare attività professionali per sei mesi. Le accuse a lei rivolte sono di maltrattamenti, aggravate dal fatto che le avrebbe commesse a danno di minori. Ad attestare i suoi comportamenti violenti sono anche delle intercettazioni audio-video. Osservandole emergerebbe, stando a quanto indicato dagli inquirenti, il suo atteggiamento irato e la sua incapacità di utilizzare mezzi educativi.