"Grazie per le emozioni che ci hai dato": con queste parole la mamma della bimba morta dopo il parto a Torino dedica un ultimo saluto alla sua piccola

Una vita che se n’è andata troppo prematuramente. Ma i suoi genitori non la dimenticheranno mai. Così la mamma di Aurora, la bimba morta dopo il parto a Torino, ha dedicato un ultimo, dolce, messaggio. Sui social ha aperto il suo cuore ed espresso il suo amore per la piccola.

Bimba morta dopo il parto a Torino

“Mi sento in dovere di dirti grazie per tutte le bellissime emozioni che ci hai regalato“. Comincia così il messaggio di Sonia Maranesi, 20 anni di Torino, madre della piccola Aurora. È lei la bimba che “ci ha reso genitori”. Affetta da diabete, la giovane madre ha trascorso le ultime settimane di gravidanza sotto controllo, monitorata dai medici dell’ambulatorio. Nella mattinata di domenica 19 gennaio 2020 è stata ricoverata nel reparto Ostetricia e ginecologia, dell’ospedale Maria Vittoria.

Aveva raggiunto la trentaseiesima settimana di gravidanza, ma è stato necessario indurle il parto. Dopo tre giorni di dolore e malessere, si è proceduto con la rottura delle acque. A causa di un “macrosomia fetale” la bimba era troppo grande.

Aurora è nata alle 22.03 di martedì 21 gennaio. Sfortunatamente però, le manovre di rianimazione cardiopolmonare non sono state sufficienti a salvare la piccola. Aurora, infatti, è deceduta trenta minuti dopo essere venuta al mondo. Due le indagini avviate. Si attende l’esito dell’autopsia sul corpo della piccola, in modo tale da chiarire le cause della morte. Aperta un’altra indagine interna all’Asl.





“Ci hai fatto vivere una favola nel vero senso della parola, con i tuoi mille calci, quelle mattine in cui alle 4 eri già sveglia pronta per fare colazione, con il tuo singhiozzo e per quel battito che sarà per sempre la canzone più bella della mia vita.

Ti vogliamo ricordare per quella bimba di 3,7 kg che ci ha riempito il cuore pieno di gioie. Ti amiamo molto, il tuo papà e la tua mamma”, scrive con amore la giovane mamma.