Il pauroso incendio divampato nel torinese si sta avvicinando alle case, sono sei le squadre dei vigili del fuoco sul posto.

Fiamme nel torinese, un grosso incendio è divampato alle pendici del monte Musinè. Sul posto sei quadre dei vigli del fuoco aiutate anche dall’alto con l’ausilio di un elicottero.

Incendio nel torinese

L’incendio sta minacciando le abitazioni a Val della Torre e Caselette. La colonna di fumo oltre a vedersi dalla tangenziale è stata avvistata anche a Bussoleno e a Torino. Le sei squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando in continuazione con l’ausilio di un elicottero per spegnere le fiamme alle pendici del monte Musinè.

Le operazioni di spegnimento si stanno rilevando non facili a causa del forte vento che sta alimentando l’incendio nel torinese. Lo stesso, sta spostando le fiamme a ridosso delle alimentazioni. Inizialmente le autorità non avevano evacuato le persone dai centri abitati.

Ma dalle 17.15 i vigili del fuoco hanno deciso di evacuare un paio di famiglie di via Val della Torre. “Ci siamo accorti dell’incendio verso le 15.30, ci hanno detto di uscire, di lasciare la casa, abbiamo paura”

Il lavoro dei vigili del fuoco

Muniti del supporto anche di un elicottero le sei squadre stanno lavorando in più punti. In un interno di via Val della Torre, dove si trovano diverse abitazioni. Un altro in una piana ad un centinaio di metri dalla zona rossa e da Tluk.

Lo scorso 14 dicembre un incendio era divampato a Larciano, in provincia di Pistoia. In quell’occasione ci furono due persone rimaste intossicate dal fumo. Ogni volta che parliamo di incendi non possiamo però non ricordare quelli avvenuti in Australia. Le immagini degli animali, della natura e delle persone sofferenti hanno fatto il giro del mondo.