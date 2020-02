Il personale dello Spallanzani sta effettuando dei controlli su un paziente in rianimazione per verificare se sia affetto da coronavirus.

L’Ospedale Spallanzani di Roma ha comunicato che sta svolgendo dei test per vedere se un paziente ricoverato in gravi condizioni risulti positivo al coronavirus: si tratta di un uomo di origine straniera che si trova attualmente nel reparto di rianimazione con uno stato di salute compromesso.

Coronavirus: test su paziente in rianimazione allo Spallanzani

A renderlo noto è stato lo stesso Istituto Nazionale per le Malattie infettive di Roma tramite un bollettino medico. Questo specificava che il paziente si è recato nella struttura della Capitale nella tarda serata di domenica 2 febbraio 2020 in condizioni già molto gravi. Non è ancora chiara la sua nazionalità né se si sia recato in Cina. Resta ora da attendere i risultati dei test effettuati dal personale che chiariranno se sia affetto dal virus 2019 n-CoV.

Sempre nel medesimo comunicato, lo Spallanzani ha aggiunto che al momento sono diciannove i pazienti ricoverati e tutti sotto osservazione.

Tra questi vi è la coppia cinese che ha contratto il coronavirus che si trova in condizioni stazionarie. “Entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale”, ha precisato.

Ci sono poi altre venti persone ancora sotto osservazione per aver avuto contatti con la coppia cinese positiva all’infezione. Si tratta dei turisti che hanno condiviso con i due una parte del loro soggiorno in Italia e che sono in un buon stato di salute. Rimarranno comunque in quarantena fino al termine del periodo previsto dalle procedure.

I medici hanno poi dimesso altrettante persone dopo il risultato negativo dei test. Tra questi anche l’operaio che ha effettuato dei lavori all’Hotel Palatino dove ha soggiornato la coppia cinese.