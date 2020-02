Nella giornata di San Valentino la Polizia di Stato italiana ha voluto fare un particolare omaggio a tutti gli innamorati.

In occasione di San Valentino, la Polizia di Stato ha postato su Twitter una frase per augurare una buona festa degli innamorati a tutti i propri seguaci. A corredo un’immagine che ritrae un poliziotto con una ragazza che le ha appena portato un regalo.

Polizia di Stato per San Valentino

“Mi hai rubato il cuore, ma questo non è un reato“: così le forze dell’ordine hanno voluto rivolgersi a tutte le persone innamorate durante la giornata che celebra i loro legami c0n le persone amate. Un messaggio che ha incontrato il gradimento di moltissimi utenti tra cui anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi che lo ha retwittato.

C’è anche chi ha portato dell’ironia sotto al post condiviso. Qualcuno ha scritto “Prego, favorisca i sentimenti” variando la canonica richiesta dei documenti ad un blocco stradale e qualcun altro ha commentato con una GIF ritraente Morgan che, vedendo Bugo uscire dal palco di Sanremo 2020, chiede “Che succede?“.





Per il 14 febbraio la Polizia di Stato ha anche promosso diverse iniziative legate alla campagna “Questo non è amore” legata alla violenza contro le donne. Lo scopo è quello di sensibilizzare e divulgare per porre un freno alle condotte violente nei confronti del genere femminile.

A Siena per esempio, i poliziotti della Squadra Mobile della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno allestito un gazebo in Piazza Matteotti dalle 15 alle 19. A Poggibonsi, al medesimo orario, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza si riuniranno al centro commerciale “Salceto”.

Infine il personale del Commissariato di Chiusi si è radunato in piazza Dante fuori dalla stazione ferroviaria.