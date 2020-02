Coronavirus, sospetto su treno Roma-Milano: convoglio fermo a Bologna

Un treno Frecciarossa è fermo Bologna per un sospetto caso di coronavirus registrato a bordo. L'uomo ha avuto contatti con il paziente uno di Codogno.

Intorno alle 19:30 del 21 febbraio un treno Frecciarossa partito da Roma Termini e diretto a Milano Centrale è stato fermato a Bologna a causa di un caso sospetto di coronavirus riscontrato a bordo. Il passeggero in questione sarebbe stato a contatto con il 38enne di Codogno attualmente ricoverato in gravi condizioni e noto per essere il cosiddetto paziente uno. Al momento l’intero convoglio è bloccato nel capoluogo emiliano e ai passeggeri viene impedito di scendere.



Sospetto coronavirus su treno Roma-Milano

Partito da Roma alle ore 16:40 il treno ha dapprima sostato nella stazione di San Ruffilo per far scendere il sospetto contagiato e solo dopo si è fermato a Bologna, dove i passeggeri sono stati sottoposti all’esame del tampone faringeo e sono stati costretti a fornire le loro generalità al capotreno. Essi verranno infatti contattati uno per uno dalle autorità sanitaria una volta accertati i risultati delle analisi.

L’uomo sospettato di aver contratto il coronavirus si trovava nella carrozza 11 quando ha iniziato a sentirsi male mentre il treno viaggiava nel tratto da Firenze a Bologna.

Egli sarebbe una delle persone venute in contatto con il paziente uno di Codogno negli scorsi giorni, avendo per la precisione condiviso lo spogliatoio con lui dopo aver svolto una gara podistica.





Trenord chiude tre stazioni

In serata inoltre, l’azienda di trasporto ferroviario lombarda Trenord ha disposto la chiusura di tre stazioni sulla linea Piacenza-Milano, in corrispondenza dei luoghi maggiormente colpiti dal focolaio di coronavirus divampato nel lodigiano. Le stazioni in questione sono quelle di Codogno, Casalpusterlengo e di Maleo, mentre sono stati contestualmente sospesi i servizi ferroviari tra Pavia e Codogno e tra Cremona e Codogno.