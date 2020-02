Incendio di un tir sulla A4: autostrada chiusa per 30 minuti verso Milano

Uno spaventoso incendio è divampato sulla A4: un tir è andato in fiamme all'alba di venerdì 21 febbraio. Traffico in tilt in autostrada.

Caos sull’autostrada A4 all’alba di venerdì 21 febbraio: un tir è andato in fiamme e l’incendio ha bloccato la circolazione dei veicoli. Da quanto si apprende, le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Immediati sono stati invece gli interventi dei vigili del fuoco giunti sul posto. L’episodio, accaduto intorno alle ore 5, si è verificato all’altezza di Palazzolo, in direzione di Milano.





Il mezzo pesante, da quanto si apprende, trasportava buste per la spesa. Immediato l’intervento di alcune squadre di vigili del fuoco di Chiari e Palazzolo, supportate dall’intervento di un autobotte di Brescia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nel rogo.

Inevitabili invece le ripercussioni sul traffico: l’autostrada è rimasta chiusa per 30 minuti in direzione di Milano per permettere la messa in sicurezza del tratto. In seguito è stata riaperta permettendo il transito veicolare in una sola corsia: bollino nero per gli automobilisti diretti nel capoluogo lombardo. Lunghe code si sono formate sulla A4, che sono arrivate fino a 6 chilometri. La situazione, però, sta tornando gradualmente alla normalità. Sono in corso le indagini per verificare la dinamica e la possibili cause del rogo.

Non si esclude alcuna pista.