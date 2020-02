La sigaretta elettronica le esplode in tasca e una ragazza finisce in ospedale: è accaduto a Torre del Greco.

La sigaretta elettronica le esplode in tasca e finisce in ospedale. È quello che è successo a una ragazza di Torre del Greco, ricoverata per ustioni dopo che la sigaretta elettronica le era scoppiata all’interno del proprio giubbotto. Dopo l’esplosione, il vestito è stato anche avvolto dalle fiamme che poi sono state subito spente. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. La giovane, anche se ferita solo in modo lieve, è stata comunque portata in ospedale per accertamenti.

Sigaretta elettronica esplode in tasca

Non è la prima volta che accade un episodio simile. Il 25 settembre del 2019 era toccato a una guardia giurata di Mestre. Anche in questo caso la sigaretta elettronica gli era esplosa nella tasca provocandogli ustioni alla coscia e al linguine. In quell’occasione l’uomo aveva raccontato di aver pensato di essere stato colpito da un colpo di pistola.





Alla ragazza di Torre del Greco è andata un po’ meglio.

Nonostante l’esplosione e le fiamme, se l’è cavata solo con un grande spavento. Non riporterà nessun danno permanente. La vicenda è andata in scena nei pressi del corso Umberto I. Lei, originaria del posto, era in strada con in tasca nel giubbotto il dispositivo usato per smettere di fumare. Poi lo scoppio. La giovane ha capito subito che si trattava della sigaretta elettronica. Non sono ancora certe le cause dell’incidente. La ragazza è stata portata presso l’ospedale Agostino Maresca di Torre del Greco solo per i tradizionali accertamenti di rito e per verificare che effettivamente non vi fossero state altre conseguenze.