Coronavirus in Italia, ricerca infermieri d’urgenza a Milano e Lodi

La ASL di Lodi ha avviato una ricerca urgente di infermieri per far fronte all’emergenza Coronavirus che ha colpito la regione Lombardia. La ricerca, affidata a una cooperativa che già si occupa di fornire personale alle strutture ospedaliere di Lodi e Milano, si rivolge a infermieri che possano essere da subito disponibili a sostituire i colleghi impegnati da ore nel far fronte all’emergenza sanitaria.

In un annuncio pubblicato sui social network e confermato dai responsabili della cooperativi a Notizie.it si specifica: “Ricerchiamo con la massima urgenza infermieri da inserire presso gli ospedali dell’aera milanese e lodigiana! Anche disponibilità di alcuni turni!”

Nell’appello, infine, sono riportati tre numeri da contattare a cui rispondo i responsabili della cooperativa: