Salgono a 8 i casi di coronavirus registrati a Reggio Emilia: martedì 3 marzo, infatti, sono stati segnalati sei nuovi casi. Uno di questi, di Scandiano, da quanto si apprende dai quotidiani locali, sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Gli altri cinque pazienti, invece, sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive al Santa Maria Nuova. provengono da Reggio, Quattro Castella, Poviglio, Boretto e Cadelbosco Sopra.

Coronavirus Reggio Emilia: nuovi casi

Martedì 3 marzo sono state registrate le prime guarigioni in Emilia Romagna: si tratta di due pazienti, uno di Rolo e uno di Castelnovo Sotto, che non hanno più la febbre ma risultano positivi al coronavirus. Perciò dovranno trascorrere 14 giorni in isolamento domiciliare. Nella stessa giornata, però, sono stati segnalati anche sei nuovi casi di coronavirus a Reggio Emilia.

Uno dei nuovi pazienti positivi al Covid-19 è in gravi condizioni, mentre per gli altri la situazione rimane non grave.

I nuovi casi sono divisi in diverse città: 44 a Piacenza, 23 a Parma, 6 a Reggio Emilia, 4 a Modena, 3 a Bologna e 5 a Rimini. In tutta la regione, inoltre, i ricoverati in terapia intensiva sono 24, per un totale di oltre 400 in tutta l’Emilia. Anche i decessi sono aumentati, ma tutti avevano patologie pregresse. Tra gli ultimi sono stati segnalati una di 70 anni della provincia di Parma, e un’ultraottantacinquenne lombarda, deceduta all’ospedale di Piacenza.





Nel frattempo, infine, in una scuola reggiana sono arrivate le disposizioni da mettere in atto in caso di sospetti di contagio (dopo la scoperta di un paziente positivo che aveva frequentato l’istituto). Si invita a “chiamare il proprio pediatra in caso di sintomi”, a evitare occasioni di “socializzazioni come feste e attività sportive”, nonché “evitare il contatto con persone anziane o malate”.