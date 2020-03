È proprio il generale capo di stato maggiore dell'esercito italiano Salvatore Farina ad aver ammesso la sua positività al coronavirus.

È proprio il generale capo di stato maggiore dell’esercito italiano Salvatore Farina ad aver ammesso la sua positività al coronavirus. Ora il generale si trova in isolamento nel suo alloggio.

Coronavirus, positivo il generale dell’esercito

È di pochi minuti fa la notizia. Il generale Salvatore Farina, capo di stato maggiore dell’esercito italiano è stato dichiarato postivo al coronavirus. È stato lui in persona a voler dare la notizia del suo contagio. Salvatore Farina al momento sta bene, come lui stesso dichiara e si trova in isolamento nel suo alloggio. Si tratta del primo caso di contagio riscontrato nell’esercito in queste settimane, e per questo motivo non è da escludere che nelle prossime ore possano rislutare positivi ulterori tamponi.

Coronavirus, Farina: “Continuo a lavorare”

“Oggi mi sono sottoposto al test di Coronavirus, risultando positivo. Sto bene, sono in isolamento nel mio alloggio, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità governative e dei protocolli sanitari previsti; in base ai quali stiamo procedendo a verificare i contatti avuti negli ultimi giorni“.

Queste sono le dichiarazioni testuali del capo dell’esercito, che però non sembra affatto spaventato da virus.

“Continuerò a svolgere le mie funzioni e verrò sostituito, per le attività alle quali non posso prendere parte, dal generale Bonato– continua il generale Farina- Porgo un caloroso saluto e un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini dell’Esercito che operano per fronteggiare questa emergenza nei settori operativi, logistico e della sanità“, così conclude il suo intervento a caldo.

Al momento non disponiamo di ulterioi informazioni, ma sarà nostra premura tenervi aggiornati nelle prossime ore.