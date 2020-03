Giovanni Tronchetti Provera e la moglie sono risultati positivi al coronavirus: i due non hanno alcun sintomo e stanno fisicamente bene.

La moglie di Giovanni Tronchetti Provera ha annunciato che sia lei che il marito hanno contratto il coronavirus. Hanno comunque rassicurato sul fatto che stanno bene e sono asintomatici. “E’ come una lieve influenza, se non fosse magari per la botta psicologica“, ha dichiarato via social.

Coronavirus: Giovanni Tronchetti Provera positivo

La comunicazione è giunta tramite un video pubblicato su Instagram da Nicole Moelhausen, la moglie del terzo figlio di Marco Tronchetti Provera. Si tratta del Consigliere di Pirelli che, tra le altre cose, ricopre anche gli incarichi di amministratore della società che porta il nome del padre oltre che della Camfin S.pA, della TP Industrial Holding S.p.A e della Prometeon Tyre Group S.r.l.

Un messaggio che le è sembrato doveroso non solo per le persone che sono entrate a contatto con loro ma anche perché si tratta di informazioni che possono essere utili a tutti.

Non ha spiegato i motivi per cui hanno fatto il tampone (dato che nessuno dei due presenta sintomi) ma si è limitata ad affermare che le loro condizioni di salute sono buone. L’impatto maggiore è stato infatti a livello psicologico più che fisico.





Ha poi voluto lanciare un appello al rispetto delle norme governative che vietano gli spostamenti se non motivati da reali necessità. “É importantissimo che restiate a casa. Ci saranno migliaia di casi come i nostri dove persone che non hanno fatto il tampone e sono asintomatiche vanno in giro e contagiano magari persone che non hanno condizioni di salute come la nostra che stiamo bene e siamo giovani“, ha precisato.