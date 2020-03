Titolari e clienti di un bar sono stati denunciati per aver organizzato una festa e un karaoke in piena emergenza coronavirus.

Organizzano una festa con karaoke all’interno di un bar e riuniscono molte persone: titolari e clienti del locale sono stati denunciati per violazione delle norme di contenimento da coronavirus. L’episodio si è verificato in un locale di Villaggio Badia gestito da una ragazza di 30 anni. Insieme a lei, però, la Polizia ha denunciato almeno altre 5 persone.

Coroanvirus, karaoke in un bar

Stando al decreto di contenimento del coronavirus, sono vietati gli assembramenti ed è stata disposta la chiusura dei bar, dei ristoranti e delle discoteche. Inoltre, gli spostamenti devono essere limitati al minimo indispensabile e motivati da lavoro o necessità serie. Tuttavia, la titolare di un bar di Villaggio Badia ha voluto organizzare un karaoke al bar del paese nonostante l’emergenza coronavirus. Per questo motivo, la titolare, una ragazza di 30 anni, e altri 5 clienti sono stati denunciati.

Per la giovane è scattata anche la denuncia per violazione del Dpcm oltre alla sanzione prevista.

Gli agenti della polizia di via Donegani sono intervenuti attorno alle ore 20 e hanno provveduto a sgomberare il locale dove era in corso una vera e propria festa. Nel paese, infatti, in mezzo al silenzio che in questi ultimi giorni aleggia tra le vie, si sentiva un rumoreggiare sospetto e delle musica. Alcuni cittadini avrebbero quindi segnalato agli agenti quanto riscontrato e dopo i controlli è stata bloccata la festa.

Non si tratta però di un caso isolato in provincia di Brescia, dove sabato sera la Polizia Locale era intervenuta in una trattoria aperta nonostante i divieti, con tanto di gente seduta ai tavoli.