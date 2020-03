Le previsioni meteo parlano di pioggia e neve in quasi tutta Italia, con un ciclone che si imbatterà sulla zona ionica.

Le previsioni del meteo in Italia non promettono una calda giornata di inizio primavera, ma anzi danno presagio di maltempo con rovesci in tutto lo stivale e neve sui rilievi. Un ciclone proveniente dalle coste del nord Africa si imbatterà sull’area ionica e sarà alimentato ulteriormente dalle fredde correnti nord-orientali (responsabili anche delle anomale nevicate in Puglia) che già da lunedì hanno fatto intendere che questa fine di marzo avrà ancora dei connotati maggiormente invernali. Gelo tardivo e tempo instabile su molte regioni con intesi rovesci sopratutto in Sicilia centro-orientale, in Calabria e in Basilicata. Nelle zone montuose di queste aree è previsto anche qualche fiocco di neve.

Previsioni meteo italia, neve sui rilievi

L’instabilità dell’area ionica sarà riscontrabile anche nell’area del medio adriatico fino alla Romagna e sui comparti appenninici tosco emiliani.

In questi zone sono in atto anche bufere nevose per effetto dei gelidi venti nord-orientali. Ancora: piogge previste sul basso Lazio e sull’area centrale adriatica, dal sud della Romagna, alle Marche e fino all’Abruzzo. Qui, nello specifico, la neve potrà arrivare fino alla bassa collina. Al nord, invece, tempo più asciutto con solo qualche nevicata fino a bassa quota sui rilievi alpini e prealpini e sull’Appennino tosco-emiliano-romagnolo.





La situazione andrà a peggiorare

In serata la situazione non farà registrare particolari cambiamenti, ma, con l’ulteriore avvicinamento all’area ionica del vortice di bassa pressione, ci sarà un ulteriore peggioramento che si registrerà soprattutto nel corso della giornata di giovedì.