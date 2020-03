Coronavirus, gli stand di Codogno e Wuhan vicini alla fiera di Rimini

Si tratterebbe di una coincidenza il fatto che alla fiera di Rimini Codogno e Wuhan erano vicini: entrambi sono risultati focolai di coronavirus.

Selvaggia Lucarelli mette in evidenza una strana coincidenza avvenuta alla fiera del gelato di Rimini prima dell’emergenza coronavirus: gli stand di Codogno e Wuhan erano vicini. “È vero che potrebbe essere una coincidenza, ma in effetti nello stesso padiglione in cui c’è l’azienda di Wuhan ci sono anche aziende di Crema e Codogno molto colpite dal coronavirus”.