Oltre 40 bambini nati da mamme positive o sospette positive al coronavirus a Milano. È la bella storia di speranza documentata presso l’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano. I piccoli stanno bene, sono in salute e sono risultati negativi ai test diagnostici per la Covid-19. Un avvenimento che squarcia le tenebre che sembrano calate sulla Lombardia in queste settimane. La regione, infatti, è la più colpita d’Italia dal coronavirus e ogni giorno i dati confermano la gravità della situazione.

Coronavirus, a Milano l’isola dei bambini

L’Ospedale dei Bambini Buzzi è famoso per il suo reparto di maternità. Qui dove sono nati i bambini è stata predisposta dalle autorità sanitarie un’isola neonatale proprio all’interno della sala parto. Una struttura fondamentale per contrastare a Milano il diffondersi del coronavirus. L’isola è costituita da uno spazio per le mamme e i loro bambini dove si trovano ventilatori a respirazione assistita, frequenzimetri, saturimetri e lettini infant warmer.

L’ospedale ha allestito l’isola in collaborazione con la Sc Johnson e la onlus Obm che hanno donato i macchinari.

Tutti i piccoli stanno bene

Nell’area è possibile per il personale sanitario assistere a mamme e bambini in tutta sicurezza. Come già accennato i piccoli sono stati sottoposti ai test per il coronavirus ma, come già accaduto in altri parti, i genitori non hanno trasmesso la malattia ai loro figli. Tutti i bambini stanno bene mentre le mamme sono ancora alle prese con il coronavirus. I genitori sono al momento ricoverati proprio all’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano che li ha seguiti fino al parto in sicurezza.