Morta a Modica per coronavirus la donna accusata epidemia colposa, da Pavia aveva preso due voli e un taxi

É morta per coronavirus la signora di Modica che era stata indagata per epidemia colposa dopo che era rientrata in Sicilia con due aerei e un taxi partendo da Pavia il giorno dopo le restrizioni decise dal governo per contenere l’emergenza. Come riferito dal Giornale di Sicilia, la donna di 74 anni era risultata positiva al Covid-19 ed era già in condizioni critiche dopo essere tornata a casa. Pare che soffrisse di patologie pregresse.

Morta la donna accusata di epidemia colposa

I carabinieri indagavano anche su quale fosse lo stato di salute della donna nel momento in cui questa ha intrapreso il viaggio dopo che il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, l’aveva pubblicamente denunciata con un video su Facebook sostenendo che fosse già positiva al virus al momento del rientro. La donna era stata infatti ricoverata il giorno dopo il suo ritorno e le condizioni di salute erano apparse dal primo momento molto gravi.

La dinamica riportata dal sindaco era stata prontamente smentita dai figli della vittima ora intenzionati a far emergere la verità dei fatti. La procura di Ragusa ha aperto un fascicolo e le indagini andranno avanti.

Sono 2 le morti per coronavirus nel ragusano

Dal sindaco di Modica è arrivato un messaggio di cordoglio per la donna, sempre su Facebook: “Oggi è il giorno del cordoglio di tutta la Città per la prima vittima modicana da Coronavirus. Una preghiera per la sua anima, che possa riposare in pace, ed una per tutte le persone che stanno lottando per la vita”. Da segnalare inoltre che nel giro di 24 ore è la seconda morte per Coronavirus in provincia di Ragusa. Oltre alla donna di 74 anni ieri era morto infatti anche un uomo di 71 anni, originario di Varese, ma residente a Marina di Ragusa.