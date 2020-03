Sola in casa, digiuna da giorni e con difficoltà a camminare, un'anziana ha chiamato i Carabinieri che sono giunti in suo soccorso.

Si trovava in casa da sola da diversi giorni senza riuscire ad alzarsi dal letto e quindi a mangiare: per questo un’anziana si è rivolta ai Carabinieri che prontamente le hanno portato del cibo e l’hanno affidata ai servizi sociali del Comune.

Anziana sola chiama i Carabinieri

Non è il primo episodio di persone che, avendo difficoltà a deambulare e non avendo nessun altro che le può aiutare, si trovano costrette a rivolgersi all’Arma. Questo ha avuto luogo nella capitale intorno alle 20:30 di domenica 29 marzo 2020. La centrale operativa del Gruppo di Roma ha ricevuto la chiamata della donna, 84 anni, che spiegava di essere costretta a letto da diversi giorni e che per tutto quel tempo non era riuscita a mangiare nulla. Immediato l’invio nella sua abitazione del quartiere Nuovo Salario del Municipio III di una pattuglia di agenti della Stazione Roma Fidene.

Una volta giunti sul posto costoro hanno forzato la porta d’ingresso e sono riusciti ad entrare.

Si sono subito diretti verso la camera e hanno trovato l’anziana digiuna e in condizioni di abbandono. Le hanno quindi dato da bere e consegnato il pasto caldo che erano andati a prendere in caserma per poi chiamare i servizi sociali.





I militari le hanno tenuto compagnia fino all’arrivo di questi ultimi a cui l’hanno affidata in modo che la possano seguire ed evitare che trascorra altri giorni da sola senza possibilità di nutrirsi. Per la donna, che si è subito ripresa, non si è reso necessario alcun intervento da parte del personale sanitario.