Coronavirus, possibile proroga dei divieti fino a maggio: “Il 18 aprile non basta”

Nella valutazione sulla data fino alla quale rimarranno fermi i divieti volti al contenimento del coronavirus spunta l'ipotesi di maggio.

La proroga dei divieti e delle chiusure decise per limitare la diffusione del coronavirus è stata confermata fino al 18 aprile, ovvero per altri 15 giorni rispetto al 3 aprile. Tuttavia, secondo alcuni esperti, tale data potrebbe non essere sufficiente per combattere la pandemia. Dunque, l’ipotesi successiva prevede una chiusura delle attività non essenziali fino al mese di maggio. Il premier Conte ha comunque rassicurato i cittadini che il lockdown non potrà durare troppo: gli impatti economici sono notevoli.

Proroga divieti fino a maggio?

L’emergenza coronavirus potrebbe portare alla proroga dei divieti e delle restrizioni alle attività commerciali non essenziali fino al mese di maggio. La chiusura fino al 18 aprile potrebbe non bastare a contenere il contagio. Tuttavia, potrebbero arrivare le prime deroghe ad alcune attività commerciali. Da quanto si apprende sul Corriere, sono troppe le violazioni ai decreti registrate nelle ultime settimane e questo spaventa il governo.

La stretta, dunque, potrebbe ricevere conferma o meno nelle prossime settimane.

Quel che resta certo è che le restrizioni e le misure di contenimento, come sostiene Brusaferro, vanno mantenute fino a Pasqua. I successivi provvedimenti dipenderanno dal comportamento dei cittadini e dall’andamento dell’epidemia.Certo è che le violazioni delle norme potrebbero “confermare quella linea del governo che ha già stabilito una conferma delle chiusure fino al 18 aprile e una possibile nuova proroga fino a maggio“.