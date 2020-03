A Lecce incidente fatale per una donna che mentre puliva i vetri è caduta dal balcone facendo un volo di 4 metri. Inutili i soccorsi.

Incidente mortale nel centro di Lecce: una donna è morta sul colpo pulendo i vetri nei pressi di via Leuca dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118.

Lecce, donna morta pulendo i vetri

Una tragedia consumatasi in pochi istanti a via Leuca nel leccese. Una donna ha perso la vita cadendo dal balcone di casa mentre effettuava le pulizie. La donna, stando alle prime ricostruzioni, ha perso l’equilibrio spostandosi e precipitando violentemente al suolo. Subito sono stati chiamati i soccorsi ma il 118 sul posto non ha potuto fare altro che constatare la morte.

I sanitari non hanno potuto rianimare la donna, in quanto già era deceduta. La signora ha fatto un vuolo di 4 metri schiantandosi al suolo.

Insieme all’autoambulanza sul posto anche i carabinieri della compagnia di Lecce per constatare le precise dinamiche dell’accaduto.





Le statistiche degli incidenti domestici

Le donne sono le più colpite dagli incidenti domestici. Quest’ultimi rappresentano un problema di grande interesse per la sanità pubblica, oltre agli incidenti stradali, in quanto ogni anno aumentano i casi. I fattori principali che fanno scattare gli incidenti domestici più o meno fatali sono le situazioni a rischio a cui sono esposte: cadute, com’è successo a Lecce, ferite, intossicazioni, ingestioni di corpi estranei e soffocamento. Le più colpite da incidenti domestici sono le donne, in primis le casalinghe. Secondo i dati del Ministero della Salute oltre il 70% delle casalinghe sono coinvolte. A seguire gli anziani, soprattutto gli ultraottantenni, i disabili e bambini.

Proprio i bambini durante l’emergenza coronavirus risultano essere i più coinvolti in incidenti domestici.