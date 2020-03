La piccola Beatrice Aurora, di poco più di un mese, è tornata a casa da mamma Marta e papà Marco dopo essere rimasta in ospedale per 20 giorni.

La storia di Beatrice Aurora

“La sua storia ci infonde speranza – ha dichiarato mamma Marta a Fanpage.it – è nata l’11 febbraio, giorno della Beata Vergine di Lourdes, vogliamo sperare sia un segno”. La famiglia della piccola Beatrice Aurora vive a Fiorano al Serio, in provincia di Bergamo, e ha dovuto fare i conti con i lutti causati da questa terribile pandemia.

Nata con un parto cesario a causa di un’improvvisa emorragia, poco dopo la neonata ha manifestato i primi sintomi del Coronavirus ed è stata ricoverata per 20 giorni presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

“Ho perso mio zio, il fratello di mio papà, e poi mio nonno – ha raccontato sempre a Fanpage.it la mamma della piccola Beatrice Aurora – Si chiamavano Aurelio Zaninoni e Antonio Bernini, avevano 73 e 88 anni.

Antonio era l’unico bisnonno rimasto a Beatrice e ai suoi fratellini, ma per via dei ricoveri prima e della sua malattia poi non è riuscito a vederla”. Per poi aggiungere: “Abbiamo almeno la fortuna di sapere dove sono i corpi dei nostri cari, che in quelle bare ci sono loro. Purtroppo invece c’è gente che non trova i defunti, perché sono talmente tanti che non si riescono a recuperare”. Un arrivo, quello di Beatrice, che si presenta come una fonte di speranza in questo momento buio, con la mamma che afferma: “Ce la facciamo, grazie anche a chi sta lavorando negli ospedali”.

“Sono stati super organizzati, non nego di aver pianto perché sono stata costretta a rimanere 20 giorni senza Beatrice e mi hanno detto che non avrei potuto allattarla né portarle il latte, ma ho capito che lo facevano per il bene della bambina, nostro e anche per tutelare loro stessi”.

Nonostante anche i genitori della piccola abbiano accusato i sintomi da coronavirus, però, nessuno ha fatto loro il tampone: “Nonostante la febbre nessuno ci ha fatto il tampone, siamo stati isolati in casa e abbiamo mantenuto le distanze con i nostri figli con comprensibili difficoltà”.





Beatrice è tornata a casa lo scorso 23 marzo, ma i fratellini non hanno ancora ancora potuto abbracciare la propria sorellina. “Stiamo aspettando il risultato del tampone che dovrà confermare la negatività al Covid-19 per vedere se riusciamo a togliere le mascherine. La tensione fin quando non ci dicono il risultato è tanta, ma speriamo che presto gli altri fratelli possano abbracciare la sorellina, come desiderano da ormai oltre un mese”.