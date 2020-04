L'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera non ha partecipato alla consueta conferenza stampa giornaliera: come mai?

Quello della conferenza stampa in diretta dal Palazzo della Regione Lombardia è diventato un appuntamento fisso per molti italiani, ma oggi – giovedì 2 aprile – ad aggiornare i cittadini sul bilancio giornaliero non è stato, come di consueto, Giulio Gallera. L’assessore al Welfare era infatti assente perché impegnato in un altro evento, come ha spiegato dal vicepresidente regionale Fabrizio Sala.

Il vicepresidente Sala ha dunque fatto le veci di Gallera e ha comunicato il bollettino giornaliero. Il bilancio è di 1.292 nuovi casi (250 in meno rispetto al giorno precedente) e 367 vittime.