Il bilancio dei contagi di coronavirus in Lombardia di sabato 5 aprile 2020 mostra una diminuzione dei nuovi infetti rispetto ai giorni precedenti.

Nel pomeriggio sono stati forniti dalle autorità regionali lombarde i numeri relativi a nuovi casi di coronavirus e decessi in Lombardia aggiornati a domenica 5 aprile 2020. Ci sono stati 1.337 nuovi positivi e e 249 nuovi decessi, mentre si segnala un calo di 55 persone ricoverate in terapia intensiva rispetto al precedente bollettino. L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha poi commentato i datti affermando: “I dati di oggi sono buoni ma non ci possono portare a ritenere che tutto è dietro le spalle. […] Ci stiamo assestando e abbiamo bisogno di dare un’ultima spallata”.